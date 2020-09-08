СМИ сообщили о задержании Колесниковой на границе Беларуси с Украиной

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной. Об этом сообщило белорусское Агентство телевизионных новостей (входит в состав «Белтелерадиокомпании»).

Телеканал передает, что она пыталась незаконно пересечь границу.

«Члены координационного совета по захвату власти (координационного совета белорусской оппозиции. — Ред.) Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины», — говорится в сообщении.

Телеканал также сообщает, что Колесникова, Кравцов и Родненков прорывались силой через границу с Украиной во время дополнительной проверки.

АТН также опубликовало видеозапись, на которой Кравцов говорит о решении покинуть страну.

«Я принял решение покинуть территорию страны, и сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время», — говорит Кравцов.