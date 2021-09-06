В Беларуси двух членов совета оппозиции приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Такое решение принял в понедельник Минский областной суд, передает ТАСС.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы: Знаку — на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой — на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», — заявил председательствующий на процессе судья.

Судья постановил, что Знак и Колесникова признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета.

Судья объявил, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Беларуси. Как заявил один из адвокатов обвиняемых, защита обжалует приговор областного суда.

Представители защиты Максима Знака и Марии Колесниковой считают обвинительный приговор в отношении своих подзащитных незаконным и будут обжаловать его в Верховном суде.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября прошлого года. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Затем в феврале нынешнего года в деле появилось обвинение еще по двум статьям УК — в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Знака задержали 9 сентября прошлого года, ему предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В декабре Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти. 10 февраля Знаку также предъявили обвинения по этим статьям.

В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями страны незаконной.