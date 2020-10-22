Суд в Москве пересмотрел приговор актеру Михаилу Ефремову

Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, осужденному ранее за совершение ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают российские СМИ.

Сторона защиты уже заявила, что будет подавать кассационную жалобу на этот приговор.

Согласно российским законам, Ефремов, который осужден за тяжкое преступление, может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания. При этом один день, проведенный в СИЗО, приравнивается к полутора дням в колонии. Кроме того, Ефремов может рассчитывать на замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания. В случае замены наказания принудительными работами ему необходимо будет провести в колонии не менее трети срока.

Ранее Ефремов сообщал правозащитникам, что хочет отбывать наказание в одной из колоний Чувашии, так как там его корни. Его предок Иван Яковлев считается чувашским просветителем, он перевел Библию на чувашский язык. По словам Ефремова, представители Чувашии уже готовят соответствующее обращение.