Российскому актеру Ефремову дали восемь лет лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Как передают российские СМИ, актера взяли под стражу в зале суда.

Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП в Москве.

Сообщается, что Ефремов встретил назначение наказания без эмоций. Он протянул руки конвою, который надел на них наручники.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова просил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.