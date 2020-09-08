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Российскому актеру Ефремову дали восемь лет лишения свободы

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Российскому актеру Ефремову дали восемь лет лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Как передают российские СМИ, актера взяли под стражу в зале суда.

Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП в Москве.

Сообщается, что Ефремов встретил назначение наказания без эмоций. Он протянул руки конвою, который надел на них наручники.

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В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова просил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

суд, Михаил Ефремов
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