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Организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry отпустили под домашний арест

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Организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry отпустили под домашний арест

Трем организаторам финансовой «пирамиды» B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация отходов — ИФ) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09 сентября 2020 года», — указывается в сообщении.

Магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую «пирамиду», организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

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Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

СБУ, B2B Jewelry
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