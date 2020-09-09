Илон Маск потерял за день $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Накануне, 8 сентября, акции производителя электромобилей Tesla резко подешевели. На пике обвал цен достигал 19,68%, а стоимость бумаги опустилась до $335,99. Это произошло на фоне непопадания компании в индекс голубых фишек S&P 500. Комитет S&P Dow Jones Indices 5 сентября отказался включить акции Tesla в S&P 500 без объяснения причин. Такое решение было принято, несмотря на выполнение автопроизводителем всех критериев для попадания в индекс.
Еще в конце прошлой недели Маск занимал пятую строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes. На этой позиции предприниматель продержался чуть больше месяца. Ему удалось ворваться в топ-5 самых богатых людей мира за счет резкого роста акций Tesla.
Теперь выше Маска в списке находятся сооснователь Oracle Ларри Эллисон, индийский бизнесмен Мукеш Амбани, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, основатель Facebook Марк Цукерберг, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно и лидер рейтинга глава корпорации Amazon Джефф Безос.
49-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния. Акции производителя электромобилей в этом году выросли на более чем 200%. Также он является мажоритарным акционером SpaceX, стоимость принадлежащих Маску ценных бумаг компании оценивается в $15 млрд. Сейчас состояние Маска, по подсчетам Forbes, равняется $71,4 млрд. В конце августа, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска превышало $100 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016