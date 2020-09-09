Войти
Лукашенко отказался уйти с поста, но не исключил досрочных выборов
соседи
Лукашенко отказался уйти с поста, но не исключил досрочных выборов
Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае
позиция
Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

деньги
RSS

Илон Маск потерял за день $16,5 млрд

276
Илон Маск потерял за день $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Накануне, 8 сентября, акции производителя электромобилей Tesla резко подешевели. На пике обвал цен достигал 19,68%, а стоимость бумаги опустилась до $335,99. Это произошло на фоне непопадания компании в индекс голубых фишек S&P 500. Комитет S&P Dow Jones Indices 5 сентября отказался включить акции Tesla в S&P 500 без объяснения причин. Такое решение было принято, несмотря на выполнение автопроизводителем всех критериев для попадания в индекс.

Еще в конце прошлой недели Маск занимал пятую строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes. На этой позиции предприниматель продержался чуть больше месяца. Ему удалось ворваться в топ-5 самых богатых людей мира за счет резкого роста акций Tesla.

Теперь выше Маска в списке находятся сооснователь Oracle Ларри Эллисон, индийский бизнесмен Мукеш Амбани, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, основатель Facebook Марк Цукерберг, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно и лидер рейтинга глава корпорации Amazon Джефф Безос.

Читайте также: По госпрограмме «жилье под 10%» выдано 400 кредитов

49-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния. Акции производителя электромобилей в этом году выросли на более чем 200%. Также он является мажоритарным акционером SpaceX, стоимость принадлежащих Маску ценных бумаг компании оценивается в $15 млрд. Сейчас состояние Маска, по подсчетам Forbes, равняется $71,4 млрд. В конце августа, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска превышало $100 млрд.

Илон Маск
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 сентября 2020
Вторник, 8 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинская экономика: текущее состояние и перспективы до конца года

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль - 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике.
Сергей Саливон
Сергей Саливон
экономический эксперт

Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 - новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница. Самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы - политическую, правовую и экономическую. Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016