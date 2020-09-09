Илон Маск потерял за день $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Накануне, 8 сентября, акции производителя электромобилей Tesla резко подешевели. На пике обвал цен достигал 19,68%, а стоимость бумаги опустилась до $335,99. Это произошло на фоне непопадания компании в индекс голубых фишек S&P 500. Комитет S&P Dow Jones Indices 5 сентября отказался включить акции Tesla в S&P 500 без объяснения причин. Такое решение было принято, несмотря на выполнение автопроизводителем всех критериев для попадания в индекс.

Еще в конце прошлой недели Маск занимал пятую строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes. На этой позиции предприниматель продержался чуть больше месяца. Ему удалось ворваться в топ-5 самых богатых людей мира за счет резкого роста акций Tesla.

Теперь выше Маска в списке находятся сооснователь Oracle Ларри Эллисон, индийский бизнесмен Мукеш Амбани, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, основатель Facebook Марк Цукерберг, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно и лидер рейтинга глава корпорации Amazon Джефф Безос.

49-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния. Акции производителя электромобилей в этом году выросли на более чем 200%. Также он является мажоритарным акционером SpaceX, стоимость принадлежащих Маску ценных бумаг компании оценивается в $15 млрд. Сейчас состояние Маска, по подсчетам Forbes, равняется $71,4 млрд. В конце августа, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска превышало $100 млрд.