Минюст подал жалобу на судью из-за 10 миллиардов для Суркисов

Министерство юстиции подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия из-за решения о взыскании около 10 млрд гривен из «Приватбанка» в пользу братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу.

Об этом написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Кроме жалобы в ВСП, Минюст уже подал апелляционную жалобу на постановление Вовка.

Министр также напомнил, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект, который блокирует выплату средств.

Кроме того, Малюська считает, что судья Печерского суда «именем Украины принял по сути решение украсть 10 млрд гривен».

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).