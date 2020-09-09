Глава непризнанной ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений ВСУ

Глава непризанной Донецкой народной республики Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы «в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения».

«В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы. В случае если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции», — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, Пушилин 5 сентября отдал приказ силам «республики» открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, якобы возведенных там в нарушение договоренностей. В Офисе президента Украины заявили в воскресенье, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы. После этого глава ДНР перенес начало операции по уничтожению траншей ВСУ на 9 сентября.

В связи с этой ситуацией контактная группа в среду провела внеочередное заседание. Как сообщил по его результатам полпред РФ в группе Борис Грызлов, 10 сентября на проблемном участке линии соприкосновения в Донбассе пройдет инспекция с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.