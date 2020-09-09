Спад экономики РФ во II квартале составил 8%

Спад ВВП России, согласно первой оценке, составил во II квартале 2020 года 8% в годовом выражении, за первое полугодие — 3,4%, следует из данных Росстата.

Предварительно Росстат оценивал спад ВВП России во II квартале в 8,5%, в I полугодии — в 3,6%.

Как отмечается, во II квартале в условиях распространения коронавирусной инфекции в наибольшей степени сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, в том числе в деятельности гостиниц и ресторанов (-56,9%), в сферах в области культуры и спорта (-28,0%), в транспорте (-19,3%), торговле (-12,7%).

Кроме того, на фоне мирового снижения спроса на энергоресурсы существенное падение наблюдалось в добывающей промышленности (-12,8%) и обрабатывающей промышленности (-7,9%).

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, представленному в мае, по итогам 2020 года ВВП России упадет на 4,8%.