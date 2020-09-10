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Совместная инспекция в районе поселка Шумы не состоится, Украина созывает заседание рабочей группы ТКГ

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Совместная инспекция в районе поселка Шумы не состоится, Украина созывает заседание рабочей группы ТКГ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к представителям ОБСЕ с предложением отказаться от запланированной на четверг встречи в районе населенного пункта Шумы в связи с несогласованными ранее требованиями российской стороны и «приглашенных из ОРДО».

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников, эти требования касаются посещения новых точек, осуществления видео- и фотофиксации, подписания совместного протокола.

В обращении украинской делегации содержится призыв срочно обсудить «чрезвычайную ситуацию в рамках внеочередного заседания в формате видеоконференции Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, которую предлагается созвать в кратчайшие сроки».

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Украинская сторона, говорится также в письме, «положительно отмечает объективную оценку со стороны СММ ОБСЕ в Украине факта отсутствия нарушения подразделениями Вооруженных сил Украины договоренности ТКГ о дополнительных мерах по поддержке режима прекращения огня».

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