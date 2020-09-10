Большинство украинцев считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины

Только 24,7% украинцев не считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива" совместно с соцслужбой Центра Разумкова.
В частности, на вопрос, есть ли украинский язык важным атрибутом независимости Украины, 42,9% ответили, что, безусловно, да, 28,7% — скорее да, 13% — скорее нет, 11,7% — точно нет, а 3,7% затруднились ответить на вопрос.
Что касается регионального распределения ответов, то на западе с данным утверждением согласились 97,3%, в центральной Украине — 77%, на юге — 62,3% и на востоке — 45%.
Также на вопрос, насколько важным для Украины является проблема развития украинского языка, 19,8% ответили, что этот вопрос относится к первоочередным, 43,9% — что этот вопрос важен, но есть более первоочередные, 32,7% — считают эти проблемы второстепенными, а 3,6% — затруднились ответить.
Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива" совместно с соцслужбой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.
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