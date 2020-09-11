Великобритания и Япония достигли соглашения о свободной торговле

Великобритания и Япония заявили о достижении соглашения о свободной торговле, что стало первой крупной торговой сделкой Соединенного Королевства после выхода страны из Евросоюза. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении британского министерства внешней торговли.
«Великобритания добилась соглашения о свободной торговле с Японией, что стало первой крупной торговой сделкой Великобритании как независимой торговой страны и увеличит оборот с Японией примерно на 15,2 млрд фунтов (около 20 млрд долларов — Ред.)», — отмечается в коммюнике.
Подчеркивается, что принципиальная договоренность о заключении соглашения была достигнута в пятницу во время разговора по видеосвязи между британским министром внешней торговли Элизабет Трасс и министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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