Дуда в октябре приедет в Украину к Зеленскому

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в телефонном разговоре отметили важность поддержки традиционно высокой динамики двустороннего политического диалога.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, Дуда с благодарностью принял приглашение Зеленского посетить Украину с визитом в октябре 2020 года.
«Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно — внесения в реестр воинских захоронений и восстановления легальной украинской могилы на горе Монастырь возле села Верхраты. Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня», — говорится в сообщении.
Главы государств обсудили шаги, направленные на противодействие распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан Украины и Польши. В этом контексте Зеленский поблагодарил Дуду за предоставленную практическую помощь польской стороны.
«Еще раз подтверждаю готовность Украины присоединиться к реализации предложенного вами плана международного сотрудничества после завершения пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем полякам, которые проходят через испытания коронавирусной болезнью», — сказал Зеленский.
Президент Украины ознакомил собеседника с актуальной ситуацией с безопасностью на Донбассе и усилиями, которые предпринимает Украина для обеспечения устойчивого мира.
Зеленский выразил благодарность официальной Варшаве и лично Дуде за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Вы должны знать, что там, на Донбассе, живут люди, которые очень хотят мира и которые ценят усилия для его достижения. Сегодня проходит встреча советников лидеров стран „Нормандской четверки“ в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров стран „Нормандской четверки“ состоится в скором времени», — отметил Зеленский.
Президенты Украины и Польши также обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства отметил общность подходов Украины и Европейского Союза в оценках внутриполитического кризиса в соседней стране.
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