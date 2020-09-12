Зеленский в субботу находится в Одесской области с рабочей поездкой

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область, сообщила его пресс-служба в субботу.

Глава государства ознакомится с объектами, которые входят в национальную программу "Большое строительство.

Также президент примет участие в представлении проекта стратегии развития области на период до 2027 года.