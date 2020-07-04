Зеленский отправился в Одесскую область

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы «Большое строительство».

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проэктам региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.