Зеленский отложил назначение главы Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать Андрея Андрейчикова главой Одесской ОГА.

Об этом Зеленский заявил 13 июля в ходе пресс-конференции в Одессе, где глава государства находится с рабочим визитом, сообщает «Думская».

По словам Зеленского, он лично знает Андрейчикова, но «есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации».

«Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести», — заявил он.

Также в ходе совещания в Администрации морских портов Зеленский призвал главу таможенной службы Власова написать заявление об отставке.