Украина стала полноправной участницей «Партнерства Биарриц»

Украина получила официальный статус участницы «Партнерства Биарриц» — международной инициативы равных прав и возможностей для всех, сообщается на сайте главы государства.
В мае Кабинет министров Украины путем голосования поддержал присоединение страны к международному «Партнерства Биарриц». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба направил соответствующее письмо правительства в Министерство Европы и иностранных дел Франции с заявлением об участии Украины в проекте на постоянной основе.
Официальный письменный ответ министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен на торжественной встрече по случаю официального присоединения Украины к международному «Партнерства Биарриц», в которой приняли участие супруга президента Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, послы стран Группы семи (G7) и Швеции, а также представители международных организаций.
«Новые обязательства, которые были взяты украинским правительством на законодательном и нормативном уровнях в рамках Партнерства Биарриц, в частности, касающиеся предоставления отпуска по уходу за ребенком как матери, так и отцу или внедрения законодательства по борьбе с проявлениями насилия домашнего, сексистского или сексуального характера являются мощными шагами, несущими конкретные изменения», — говорится в письме министра Европы и иностранных дел Франции.
Украины берет на себя обязательства в пяти сферах. Это развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения; обучение детей принципам равенства женщин и мужчин; предотвращение насилия; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин; создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.
«Партнерство Биарриц» было основано лидерами стран Группы семи (G7) на саммите в городе Биарриц (Франция) 25 августа 2019 под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Цель инициативы — усилить ответственность и консолидировать усилия международного сообщества по достижению гендерного равенства.
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