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Китай предпочтет закрыть TikTok в США, а не продать его американцам

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Китай предпочтет закрыть TikTok в США, а не продать его американцам

Власти Китая предпочли бы закрыть видеосервис TikTok на территории США, вместо того чтобы продавать его американской компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Собеседники агентства заявили, что принудительная продажа TikTok продемонстрирует слабость его владельцев — компании ByteDance, а также Пекина в целом перед давлением Вашингтона.

В ByteDance эту информацию опровергли. По словам представителя компании, китайское правительство никогда не предлагало закрыть сервис коротких видео на территории Соединенных Штатов или любых других рынках.

Два источника Reuters сообщили, что в случае необходимости Пекин готов использовать недавно введенные изменения в перечень запрещенных к экспорту технологий, чтобы отложить или сорвать сделку по продаже TikTok.

28 августа Пекин обновил список технологий, экспорт которых требует специального разрешения властей. В перечень в числе прочих вошла используемая в TikTok технология искусственного интеллекта.

Власти США обвиняют владельцев TikTok в краже информации об американских пользователях приложения и передаче их китайским спецслужбам. В ЦРУ заявляли, что через TikTok действительно можно получить личные сведения пользователя и даже доступ к смартфону. Однако разведчики не нашли доказательств, что китайские спецслужбы пользовались этой возможностью.

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3 августа президент Дональд Трамп потребовал продать TikTok американской компании под угрозой запрета на территории страны. После этого он запретил американцам иметь дела с владельцами видеосервиса.

TikTok в ответ на это подал иск на американское правительство, желая оспорить решение Трампа.

ByteDance предварительно достигла соглашения о продаже TikTok компании Microsoft, которая объединилась для покупки с торговой сетью Walmart. Кроме того, приложение согласен купить и производитель программного обеспечения Oracle.

США, TikTok
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