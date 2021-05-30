Байден поднимет тему прав человека на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему прав человека на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

«Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права (человека, — Ред.)», — заявил в воскресенье Байден, выступая в штате Делавэр в связи с отмечаемым в США Днем поминовения.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Le Temps сообщала, что переговоры пройдут в отеле InterContinental, где в 1985 году встречались президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

В Кремле сообщали, что лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки, в том числе, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.