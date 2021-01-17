В Австрии продлят жесткий карантин

Правительство Австрии продлит жесткий карантин с ограничениями против распространения нового коронавируса по 7 февраля. Об этом сообщило в субботу Австрийское агентство печати со ссылкой на информированные источники.
Австрийские власти решили продлить так называемый локдаун после консультаций с руководителями регионов страны. В субботу эксперты в сфере здравоохранения рекомендовали правительству оставить действующие меры в силе еще на несколько недель с 24 января из-за угрозы распространения штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.
Как отмечает агентство, с 8 февраля планируется разрешить поэтапный выход из карантина и открыть торговые центры, предприятия сферы услуг и музеи. Однако власти обяжут население вместо обычных медицинских масок носить в магазинах профессиональные респираторные маски для защиты от коронавируса, а также увеличат правило соблюдения дистанции от посторонних до 2 м.
До 8 февраля останутся закрыты школы. Предприятия общественного питания и гостиницы не откроются до конца февраля. Официальное объявление о новых мерах должно последовать на пресс-конференции в воскресенье, пишет агентство.
В общей сложности локдаун с некоторыми изменениями действует в Австрии с 3 ноября 2020 года. С 26 декабря до 24 января 2021 года введен жесткий карантин, в рамках которого закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания. Первый жесткий локдаун в Австрии вводили с марта по апрель прошлого года.
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