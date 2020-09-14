Богдан переболел коронавирусом

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что переболел коронавирусом.

Об этом он сказал перед допросом в ГБР, передают Українськi Новини.

«Одену маску, потому что боюсь, что снова заболею», — сказал он.

Отвечая на уточняющие вопросы, Богдан сообщил, что в начале лета он сдал тест на антитела к коронавирусу, который показал их наличие, что свидетельствует о том, что ранее он переболел Covid-19.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали в качестве свидетеля.