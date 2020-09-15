В РФ зафиксировали полуторамесячный максимум заболевших COVID

В России за прошедшие сутки выявили 5 529 новых инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это максимум с 27 июля — тогда медики за 24 часа зафиксировали прирост в 5 635 заболевших.

Общее число заразившихся в РФ на утро 15 сентября составило почти 1,074 млн человек.