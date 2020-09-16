Тихановская готова дать Лукашенко «гарантии безопасности», если он уйдет мирно

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова предоставить действующему главе государства Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он мирно отойдет от власти.
На вопрос журналистов издания «Левый берег», будут ли предоставлены Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он «мирно уйдет», Тихановская заявила: «Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе».
На дополнительный вопрос о гарантиях безопасности Лукашенко, Тихановская ответила, что президент получит «даже больше». При этом она не уточнила, что имеет в виду под «большими» гарантиями.
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