Goldman Sachs не считает биткоин угрозой золоту

Биткоин может снизить спрос на золото, однако не заменит его как защитный актив, уверены аналитики банка Goldman Sachs. Они подчеркнули, что, несмотря на растущую популярность биткоина, не видят в нем реальной угрозы статусу золота как «безопасной гавани», пишет Bloomberg.

«Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что биткоин заменит золото в качестве средства защиты от инфляции. Хотя популярность первой криптовалюты растет, мы не рассматриваем ее как реальную угрозу», — подчеркнули в Goldman Sachs.

Аналитики банка пояснили, что инвесторы институционального уровня избегают работы с первой криптовалютой из-за отсутствия прозрачности. При этом спекулятивные действия розничных инвесторов делают биткоин «чрезмерно рискованным активом».

В 2020 году в биткоин активно инвестируют хедж-фонды, страховые и публичные компании. В декабре One River Asset Management совместно с миллиардером Аланом Ховардом сообщили о приобретении криптовалюты на сумму более $600 млн. Новый фонд, специально запущенный для инвестиций в криптовалюты, планирует к началу 2021 года увеличить объем активов в биткоинах и эфирах до $1 млрд.

Новости о покупке криптовалюты крупными инвесторами стали чаще появляться во время ралли биткоина. 17 декабря стоимость актива впервые в истории достигла отметки в $23,8 тыс. 18 декабря цена монеты на бирже Binance составляет $22,9 тыс.

Биткоин обновил исторический максимум стоимости ровно через три года после того, как цена монеты впервые приблизилась к уровню в $20 тыс. Этот рекорд держался с декабря 2017 года.

12-13 марта текущего года криптовалюта пережила один из крупнейших обвалов за всю свою историю — ее цена опускалась более чем на 50%, с $7,9 тыс. до $3,8 тыс. Однако уже 7 мая стоимость BTC достигла $10 тыс., а за 10 месяцев рост превысил 520%.