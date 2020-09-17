Лидеры Литвы и Польши заявили, что до сих пор обижены на Советский Союз

Главы Вильнюса и Варшавы выступили против попыток переиначивания истории Второй мировой войны. Такую позицию своих стран подчеркнули в ходе встречи здесь президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Нашей общей миссией является обеспечение того, чтобы не допустить фальсификации истории войны», — передается в сообщении единое мнение политиков.

Литва и Польша намерены придерживаться нынешней трактовки событий 1939-1945 годов и именно ее намерены отстаивать. «Мы никогда не забудем обид, нанесенных советским режимом странам Восточной Европы и странам Балтии», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее парламенты Польши и Латвии приняли резолюции с утверждениями о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании войны.