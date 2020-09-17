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Рада проголосовала закон «О разведке»

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Рада проголосовала закон «О разведке»

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект № 2412-д «О разведке».

Как передает «Интерфакс-Украина», за документ 258 проголосовало народных депутатов.

Как отмечают авторы законопроекта, приведена в соответствие с Конституцией Украины норма, согласно которой СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Учтено замечание экспертов и исключено Службу безопасности Украины из перечня разведывательных органов, зато с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов, определено Службу безопасности Украины как субъекта разведывательного сообщества.

Согласно тексту документа, оперативные подразделения Центрального управления Службы безопасности Украины, осуществляющими контрразведывательную деятельность, в соответствии с настоящим документом смогут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки. Перечень таких подразделений определяется президентом Украины.

Законопроект определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно законопроекту, разведка — это организационно-функциональное сочетание определенных этим законом разведывательных органов и деятельности, которую они осуществляют самостоятельно или во взаимодействии между собой и с другими субъектами разведывательного сообщества в целях обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

Основными задачами разведки определено своевременное обеспечение потребителей разведывательной информацией, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности Украины в определенных законом сферах.

При этом потребителями разведывательной информации, согласно закону, считаются прежде всего Президент Украины, Председатель Верховной Рады, председатель и члены Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Премьер-министр, члены и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«В этом законопроекте мы как раз разграничиваем и четко определяем разведывательные органы — это ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны — Ред.), Служба внешней разведки, военная разведка и пограничники. Все остальные — это только обмен информацией», — сказала с трибуны Верховной Рады народный депутат фракции «Слуга народа» и член профильного комитета Марьяна Безуглая.

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По ее словам, документом усиливаются полномочия президента, как руководителя разведывательных органов. Непосредственное управление разведывательными органами осуществляют их руководители, которые назначаются на должность и освобождаются от должности президентом. Руководители разведывательных органов, функционирующих в подчинении центральных органов исполнительной власти назначаются на должность и освобождаются от должности президентом по представлению руководителей центральных органов исполнительной власти, в подчинении которых они функционируют.

Верховная Рада, разведка
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