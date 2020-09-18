Аваков назвал «полной чушью» заявление Лукашенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран и желает Беларуси только мира и процветания.
«Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума — не значит, что все должны действовать также! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси», — написал Аваков на своей странице в Фейсбуке
Так, глава МВД подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран, и что народ каждой страны имеет право «сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств».
«Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу», — отметил Аваков.
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