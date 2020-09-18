Шмыгаль уверен, что безвиз с Европой не отменят

Голосование в Верховной Раде постановления о назначении членов конкурсной комиссии по отбору на админдолжности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) не повлияет на безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Безвиз» не отменяется. Наши международные коллеги — и из Европейского Союза, и из Соединенных Штатов — абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (на занятие админдолжностей в САП — Ред.). Мы придерживались всех процедур, которые прописаны правилами и украинским законодательством. Дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Посмотрим, как пройдет конкурс всеми вместе: целым обществом, парламентом. Уверен, что все будет сделано в рамках действующего законодательства", — сказал Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в четверг, передает Интерфакс-Украина.
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