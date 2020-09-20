Коронавирус: в Украине еще 2966 заболевших

В субботу, 19 сентября, в Украине зафиксировали 2966 новых случаев коронавируса.От осложнений, вызванных коронавирусом за сутки умерли 41 человек, в целом по стране на сегодня зафиксировано 3557 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро, 20 сентября.

В то же время выздоровели за сутки 758 больных COVID-19, всего от коронавируса вылечились 77512 человек.

Больше всего больных за сутки обнаружено в Харьковской области (424), в городе Киеве (343), Тернопольской (231), Одесской (217), Львовской (188) и Ивано-Франковской (170) областях.

Напомним, в течение пятницы было зафиксировано 3240 новых случаев заражения коронавирусом.