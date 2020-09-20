Электронный рецепт распространят на наркотические средства и инсулины

С 2021 года программа «Электронный рецепт» в Украине будет распространена на инсулины, наркотические и иммуносупрессивные средства.
Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«У нас разработан четкий алгоритм и план внедрения электронного рецепта, мы начали двигаться по этому плану. И уже в 2021 году мы намерены ввести электронный рецепт на наркотические средства и инсулины, иммуносупрессивные средства», — отметил министр.
Через год, с 2022 года, по словам Степанова, по электронному рецепту можно будет приобрести антибиотики и препараты, предназначенные в рамках антибактериальной терапии.
С 2023 года на электронный рецепт будут переведены все другие рецептурные средства, подчеркнул министр.
«То есть, начиная с 2023 года, мы хотим, чтобы эта система у нас полностью заработала. Все лекарственные средства, которые должны отпускаться по рецептам, чтобы они полностью пускались только по электронным рецептам. Это мировая практика. И именно так мы должны действовать, если мы хотим быть здоровыми украинцами», — подчеркнул он.
Цель программы «Электронный рецепт» — перевести практику выписывания и получения рецептов на лекарства в Украине в другой формат.
На мобильный пациента будет приходить СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно будет назвать в аптеке, участвующей в программе. По этому номеру провизор будет находить рецепт, который врач выписал в электронной системе. Провизор будет предлагать лекарства в соответствии с рецептом.
Также, при необходимости, врач может распечатать для пациента консультационное заключение с назначением лекарств, номером рецепта и кодом подтверждения.
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