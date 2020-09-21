ByteDance сохранит контроль над TikTok после сделки с американцами

Китайская компания ByteDance останется владельцем 80% акций TikTok Global после заключения сделки с американскими компаниями Oracle и Walmart. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник на принадлежащем ей новостном портале Jinri Toutiao.
«ByteDance достигла принципиального консенсуса с Oracle и Walmart и надеется, что как можно скорее удастся достичь соглашения, которое будет соответствовать законодательству США и Китая», — отмечается в документе.
Как следует из заявления, в последнее время «появилось много слухов относительно сотрудничества трех сторон». «Реальная ситуация следующая. Во-первых, согласно слухам, основным акционером TikTok станет американский инвестор. В действительности TikTok Global станет дочерней компанией ByteDance, ей будет принадлежать 80% глобального бизнеса TikTok», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что «в совет директоров TikTok Global войдут основатель и нынешний председатель совета директоров ByteDance, а также исполнительный директор компании Walmart». В документе поднимается и вопрос передачи технологий. «Текущая схема не предполагает передачи каких-либо алгоритмов и технологий, — подчеркивается в заявлении. — Oracle имеет разрешение лишь на проверку исходного кода безопасности TikTok в Соединенных Штатах».
ByteDance намерена добиться оценки стоимости TikTok Global в $60 млрд. Согласно условиям сделки, Oracle и Walmart имеют право приобрести 12,5% и 7,5% акций TikTok Global соответственно. Таким образом, если американские компании согласятся с запрашиваемой ByteDance ценой, они выплатят ей $12 млрд.
В пресс-службе Минторга США 19 сентября сообщили, что Oracle «будет отвечать за ключевые технологии и обеспечение безопасности персональных данных всех пользователей в США». Окончательный вариант сделки будет зависеть от Oracle и Walmart. Документация и условия подлежат утверждению в Комитете по иностранным инвестициям в США, уточнило министерство.
Президент США Дональд Трамп 19 сентября заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok Oracle и Walmart. По его словам, американский сегмент соцсети «не будет иметь отношения к Китаю», сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016