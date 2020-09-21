Войти
Трамп продолжает сокращать отставание от Байдена
vox pupoli
Трамп продолжает сокращать отставание от Байдена
Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным
дружба народов
Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

ByteDance сохранит контроль над TikTok после сделки с американцами

192
ByteDance сохранит контроль над TikTok после сделки с американцами

Китайская компания ByteDance останется владельцем 80% акций TikTok Global после заключения сделки с американскими компаниями Oracle и Walmart. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник на принадлежащем ей новостном портале Jinri Toutiao.

«ByteDance достигла принципиального консенсуса с Oracle и Walmart и надеется, что как можно скорее удастся достичь соглашения, которое будет соответствовать законодательству США и Китая», — отмечается в документе.

Как следует из заявления, в последнее время «появилось много слухов относительно сотрудничества трех сторон». «Реальная ситуация следующая. Во-первых, согласно слухам, основным акционером TikTok станет американский инвестор. В действительности TikTok Global станет дочерней компанией ByteDance, ей будет принадлежать 80% глобального бизнеса TikTok», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «в совет директоров TikTok Global войдут основатель и нынешний председатель совета директоров ByteDance, а также исполнительный директор компании Walmart». В документе поднимается и вопрос передачи технологий. «Текущая схема не предполагает передачи каких-либо алгоритмов и технологий, — подчеркивается в заявлении. — Oracle имеет разрешение лишь на проверку исходного кода безопасности TikTok в Соединенных Штатах».

ByteDance намерена добиться оценки стоимости TikTok Global в $60 млрд. Согласно условиям сделки, Oracle и Walmart имеют право приобрести 12,5% и 7,5% акций TikTok Global соответственно. Таким образом, если американские компании согласятся с запрашиваемой ByteDance ценой, они выплатят ей $12 млрд.

Читайте также: В США уже более 7 миллионов заболевших коронавирусом

В пресс-службе Минторга США 19 сентября сообщили, что Oracle «будет отвечать за ключевые технологии и обеспечение безопасности персональных данных всех пользователей в США». Окончательный вариант сделки будет зависеть от Oracle и Walmart. Документация и условия подлежат утверждению в Комитете по иностранным инвестициям в США, уточнило министерство.

Президент США Дональд Трамп 19 сентября заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok Oracle и Walmart. По его словам, американский сегмент соцсети «не будет иметь отношения к Китаю», сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас.

TikTok
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 сентября 2020
Воскресенье, 20 сентября 2020
Суббота, 19 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016