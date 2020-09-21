ByteDance сохранит контроль над TikTok после сделки с американцами

Китайская компания ByteDance останется владельцем 80% акций TikTok Global после заключения сделки с американскими компаниями Oracle и Walmart. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник на принадлежащем ей новостном портале Jinri Toutiao.

«ByteDance достигла принципиального консенсуса с Oracle и Walmart и надеется, что как можно скорее удастся достичь соглашения, которое будет соответствовать законодательству США и Китая», — отмечается в документе.

Как следует из заявления, в последнее время «появилось много слухов относительно сотрудничества трех сторон». «Реальная ситуация следующая. Во-первых, согласно слухам, основным акционером TikTok станет американский инвестор. В действительности TikTok Global станет дочерней компанией ByteDance, ей будет принадлежать 80% глобального бизнеса TikTok», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «в совет директоров TikTok Global войдут основатель и нынешний председатель совета директоров ByteDance, а также исполнительный директор компании Walmart». В документе поднимается и вопрос передачи технологий. «Текущая схема не предполагает передачи каких-либо алгоритмов и технологий, — подчеркивается в заявлении. — Oracle имеет разрешение лишь на проверку исходного кода безопасности TikTok в Соединенных Штатах».

ByteDance намерена добиться оценки стоимости TikTok Global в $60 млрд. Согласно условиям сделки, Oracle и Walmart имеют право приобрести 12,5% и 7,5% акций TikTok Global соответственно. Таким образом, если американские компании согласятся с запрашиваемой ByteDance ценой, они выплатят ей $12 млрд.

В пресс-службе Минторга США 19 сентября сообщили, что Oracle «будет отвечать за ключевые технологии и обеспечение безопасности персональных данных всех пользователей в США». Окончательный вариант сделки будет зависеть от Oracle и Walmart. Документация и условия подлежат утверждению в Комитете по иностранным инвестициям в США, уточнило министерство.

Президент США Дональд Трамп 19 сентября заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok Oracle и Walmart. По его словам, американский сегмент соцсети «не будет иметь отношения к Китаю», сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас.