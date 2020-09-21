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В США уже более 7 миллионов заболевших коронавирусом

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В США уже более 7 миллионов заболевших коронавирусом

В Соединенных Штатах с начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 001 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, от связанных с вирусом заболеваний в США скончались 204 тыс. 118, излечились 4,24 млн.

В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания при 87,9 тыс. умерших и 4.39 млн поправившихся.

На третьем месте Бразилия с 4,54 млн заразившихся, 136,89 тыс. скончавшихся и 3,85 млн вылеченных.

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Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31 млн 220 тыс. 096 инфицированных. Умер 964 тыс. 761 человек, поправились более 7,4 млн.

Коэффициент смертности на млн жителей планеты составил на понедельник 123,8. В США на 1 млн населения скончались 616 человек, Индии — 64, Бразилии — 643.

США, коронавирус
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