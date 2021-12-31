Зеленский назначил директора ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова директором Бюро.

Соответствующий указ № 691/2021 от 31 декабря обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет», — указывается в тексте документа.

Как сообщалось, Сухечев стал исполняющим обязанности директора ГБР в сентябре 2020 года, а до этого непродолжительное время занимал должность замдиректора Бюро.