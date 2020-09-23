Зеленский заявил о желании Украины полностью интегрироваться в ЕС

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина стремится к полной интеграции в Европейский Союз и желает получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства.

Об этом он заявил в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny.

«Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы — европейская страна и можем многое дать Европе, работая вместе, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Мы стремимся получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины. Для украинцев важно, что Евросоюз признает и поддерживает наши стремления», — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Евросоюз — ключевой партнер в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности и поддержки реформ в Украине.

Он, в частности, напомнил, что со времени подписания Соглашения об ассоциации ЕС стал главным торговым партнером Украины, доля которого составляет уже более 40% внешней торговли, а с начала безвизового режима в 2017 году украинцы совершили 50 миллионов путешествий в страны Евросоюза.

В то же время глава государства рассказал, что сейчас Украина работает над тем, чтобы максимально использовать потенциал Соглашения об ассоциации для дальнейшего углубления интеграции с ЕС, а также адаптировать торговую часть Соглашения к современным экономическим реалиям.

По его словам, это будет одной из важных тем саммита Украина — ЕС 1 октября в Брюсселе.

Как сообщал Капитал, президент Владимир Зеленский 24 сентября планирует посетить с официальным визитом Словакию.