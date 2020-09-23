Войти
Зеленский предложил белорусам провести еще одни выборы
позиция
Зеленский предложил белорусам провести еще одни выборы
Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси
соседи
Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Правительство внедрит коррупционную схему на «Укргидроэнерго», - финансовый эксперт

255
Правительство внедрит коррупционную схему на «Укргидроэнерго», - финансовый эксперт

Экономисты высказались против переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия «Укргидроэнерго» Кабинету министров Украины. Это может привести к созданию коррупционной схемы.

Экономический эксперт Александр Охрименко заявил о существенных коррупционных рисках именно при попытке переподчинения государственного предприятия «Укргидроэнерго» напрямую Кабинету министров.

«Как бывает у нас: берется европейская модель, а затем на нее накладывается украинская специфика. И в результате выходит некая коррупционная схема. Все эти игры — они показывают, что кто-то хочет прибрать к рукам государственную компанию. Я бы даже сказал, в определенном смысле монополию, поскольку „Укргидроэнерго“ у нас единственная подобная компания на рынке гидроэнергетики. Существует очень большой риск, что эта монополия будет работать „на карман“ конкретного человека, а не в интересах Украины», — сообщил Охрименко в комментарии «Апострофу».

Охрименко также считает, что в переподчинении «Укргидроэнерго» заинтересованы отдельные частные лица и представители бизнеса: «Когда имеет место коррупционная схема, когда среди украинских бизнесменов существуют заинтересованные лица, которые хотят на этом заработать, то однозначно это несет риски для самого предприятия. Как и риски для привлечения инвестиций — потому что кто будет давать деньги на развитие, если они видят, что за этим стоит, скажем так, не государство, а одно физическое лицо, которое на этом зарабатывает».

Эксперт в вопросах экономики и энергетики Валентин Землянский заявил, что такие непродуманные действия правительства по отношению к «Укргидроэнерго» могут привести к коллапсу отношений с международными партнерами. Украина должна быть готова к моментальной реакции международных партнеров на сомнительные операции с «Укргидроэнерго». Землянский считает, что такие действия бьют по имиджу президента Украины Владимира Зеленского на международной арене.

«Если сейчас запустить процесс переподчинения — то, как я понимаю, негативная реакция от ЕИБ и ЕБРР (кредиторы „Укргидроэнерго“) будет моментально. Тем более, что они писали письма Украине по условиям кредитования нашей энергетики. И если на этом фоне устроить непонятный перформанс с передачей „Укргидроэнерго“ — это явно не пойдет не на пользу возможному сотрудничеству. Это ударит и по инвестиционному имиджу, и по обещаниям, которые давал президент Зеленский относительно привлечения европейских инвесторов», — отметил Землянский.

Как ранее писали журналисты издания Dengi.ua, компания «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00).

«Укргидроэнерго» закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд. грн дивидендов. Другие компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд. грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК «Энергоатом» — 2,65 млрд. грн, убыток «Центрэнерго» — 493 млн грн.

Читайте также: Зеленский обещает, что скоро все почувствуют экономическое восстановление

В своем материале журналисты высказали мнение о неэффективности правительства в управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями на примере «Энергоатома». «Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании «Энергоатом», что привело к накоплению 20 млрд. грн долгов «Энергоатомом», — отметили журналисты.

Кабмин, Александр Охрименко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 сентября 2020
Вторник, 22 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Инициативы Медведчука по ограничению власти олигархов – единственная альтернатива экономическому безумию «Слуги народа»

Чрезмерная концентрация экономической власти в руках отечественных олигархов ускоряет процессы деиндустриализации национальной экономики и окончательно перебрасывает Украину на задворки мировой экономики. Разработанный народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» направлен на ограничение власти олигархов и установление справедливых правил игры для всех субъектов хозяйственной деятельности. В нынешних условиях это единственная альтернатива экономическому безумию, которое генерируется в Украине, начиная с 2014 года, «майданной» и «зеленой» властью.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016