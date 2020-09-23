Навальный сообщил о своих планах после выписки

Российский оппозиционер Алексей Навальный после выписки из госпиталя «Шарите» намерен по рекомендации врачей «нормализовать» свою жизнь и добиться восстановления от последствий отравления. Об этом он написал в своем Instagram.
«После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот — хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья», — рассказал он после выписки. К посту он прикрепил фотографию, на которой он сидит под деревом на скамейке.
Навальный не исключил того, что ему придется пройти курс в реабилитационном центре. «Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», — написал он.
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