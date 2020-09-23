Белорусские военные принесли присягу на верность президенту Лукашенко

После инаугурации Александра Лукашенко прошла церемония принесения клятвы военных на верность избранному президенту, передает БелТА. В церемонии принимали участие представители всех родов войск.

«Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность родины... В ответ прозвучало троекратное „Клянемся!“ от военнослужащих, после чего оркестр исполнил Государственный гимн», — описывает БелТА церемонию принесения клятвы. Текст клятвы перед собравшимися военными зачитывал министр обороны Виктор Хренин.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская неоднократно обращалась к силовикам с просьбой не поддерживать режим Лукашенко. Она призывала сотрудников силовых структур «не позволять себя использовать».

Инаугурация Александра Лукашенко прошла в закрытом режиме 23 сентября, заранее о ней не объявлялось. Утром в Минске была перекрыта часть улиц, к Дворцу Независимости прибыли автобусы и дополнительная охрана. Белорусские СМИ не исключали, что речь идет о репетиции церемонии, однако в 11:30 по Киеву БелТА сообщила, что Лукашенко вступил в должность президента.

На инаугурации Лукашенко принес присягу и выступил с речью. В ней он, в частности, упомянул и военных, назвав их теми, «кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества». «Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор. Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты», — сказал он.