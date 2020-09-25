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В Рио-де-Жанейро сообщили о переносе карнавала из-за COVID-19

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В Рио-де-Жанейро сообщили о переносе карнавала из-за COVID-19

Независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa) из-за пандемии коронавирусной инфекции решила перенести на более поздний срок традиционные карнавальные шествия, которые должны были состояться в феврале 2021 года. Об этом сообщил глава объединения Жоржи Кастанейру, передают издания Globo и La Tercera.

«Из-за всей этой неопределенности, этой нестабильности в области науки, незнания, будет ли вакцина в феврале или нет, мы пришли к выводу, что мероприятие необходимо отложить», — заявил Кастанейру.

По его словам, пока преждевременно говорить об альтернативных датах карнавала 2021 года. При этом он отметил, что, по некоторым прогнозам, начиная с апреля появятся безопасные условия для проведения карнавала.

Карнавал в феврале 2020 года бразильские власти отменять не стали несмотря на угрозу распространения коронавируса.

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По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству случаев заражения COVID-19. Там с начала эпидемии коронавирусом заболели свыше 4,6 млн человек. Из них скончались более 139 тыс. заразившихся.

Бразилия, коронавирус
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