В Словакии рекордно возросло число заразившихся коронавирусом

Медики в Словакии в четвертый раз подряд зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения республики.
За прошедшие сутки в стране было выявлено 552 заразившихся. Это на 133 больше показателя предыдущего дня, когда в стране зарегистрировали 419 инфицированных. Статистика Минздрава свидетельствует о резком ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции в стране.
С начала пандемии число заразившихся в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, достигло 8 600, включая выздоровевших. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 44 жителя республики. Выздоровели 4 098 граждан.
В Словакии в настоящее время госпитализировано 185 пациентов с коронавирусом, 16 из которых находятся в реанимации, а 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Братиславе.
Минздрав Словакии объявил о выявлении первого случая заражения коронавирусом 6 марта. С тех пор тестирование прошел 440 331 житель. За прошедшие сутки в республике провели 6 483 теста на коронавирус, что примерно на 1 тыс. больше, чем в предыдущий день.
Премьер-министр Словакии Игор Матович, комментируя ухудшение эпидемической ситуации в республике, раскритиковал ее жителей за безответственное отношение к столь серьезной проблеме, какой является коронавирус. Многие из них, по его словам, злоупотребляют доброжелательным отношением властей и пренебрегают выполнением требований по защите органов дыхания, соблюдения социальной дистанции и периодической дезинфекции рук. Поэтому правительство вынуждено ужесточить социальные ограничения, направленные на пресечение распространения коронавирусной инфекции.
С октября, как сказал Матович, в Словакии будет ограничено число участников общественных мероприятий, включая свадьбы. На акциях, проходящих под открытым небом, смогут находиться не более 200 человек, а в помещениях — не более 100. Они должны иметь сидячие места. Мероприятия, участники которых стоят, временно отменяются. На свадьбы молодожены смогут пригласить не более 28 гостей, включая ближайших родственников.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016