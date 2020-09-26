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В Словакии рекордно возросло число заразившихся коронавирусом

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В Словакии рекордно возросло число заразившихся коронавирусом

Медики в Словакии в четвертый раз подряд зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения республики.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 552 заразившихся. Это на 133 больше показателя предыдущего дня, когда в стране зарегистрировали 419 инфицированных. Статистика Минздрава свидетельствует о резком ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции в стране.

С начала пандемии число заразившихся в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, достигло 8 600, включая выздоровевших. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 44 жителя республики. Выздоровели 4 098 граждан.

В Словакии в настоящее время госпитализировано 185 пациентов с коронавирусом, 16 из которых находятся в реанимации, а 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Братиславе.

Минздрав Словакии объявил о выявлении первого случая заражения коронавирусом 6 марта. С тех пор тестирование прошел 440 331 житель. За прошедшие сутки в республике провели 6 483 теста на коронавирус, что примерно на 1 тыс. больше, чем в предыдущий день.

Премьер-министр Словакии Игор Матович, комментируя ухудшение эпидемической ситуации в республике, раскритиковал ее жителей за безответственное отношение к столь серьезной проблеме, какой является коронавирус. Многие из них, по его словам, злоупотребляют доброжелательным отношением властей и пренебрегают выполнением требований по защите органов дыхания, соблюдения социальной дистанции и периодической дезинфекции рук. Поэтому правительство вынуждено ужесточить социальные ограничения, направленные на пресечение распространения коронавирусной инфекции.

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С октября, как сказал Матович, в Словакии будет ограничено число участников общественных мероприятий, включая свадьбы. На акциях, проходящих под открытым небом, смогут находиться не более 200 человек, а в помещениях — не более 100. Они должны иметь сидячие места. Мероприятия, участники которых стоят, временно отменяются. На свадьбы молодожены смогут пригласить не более 28 гостей, включая ближайших родственников.

Словакия, коронавирус
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