Глава «Укрзализныци» обещает уровнять тарифы для олигархов

Новое руководство «Укрзализныци» работает над изменениями в тарифной политике для грузовых перевозок.
Об этом заявил глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак в интервью Экономической правде.
По словам Жмака, сейчас идет работа над формулой экономически обоснованных тарифов и впоследствии она будет представлена рынку.
«Думаю, что грузоотправителям будет интереснее заплатить, образно, на 5 гривен дороже, но доставлять грузы быстрее. За счет ускорения оборота грузоотправители заработают больше денег, поэтому я хочу сбалансировать тариф и скорость доставки», — сообщил он.
Разделение грузов на тарифные классы Жмак считает анахронизмом. Перевозки руды и угля относятся к дешевому 1 тарифному классу. Этим тарифом больше всего пользуются «Метинвест» и «ДТЭК» Рината Ахметова, компании Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Александра Ярославского.
«Это какой-то пережиток еще со времен царской России и он остался в Советском Союзе. Самолет везет груз независимо от того, что это такое. Он за одинаковую цену привезет вам тонну гвоздей и тонну смартфонов.
Почему Укрзализныця должна дифференцировать грузы в зависимости от их класса? Да, если у нас программа большого строительства и мы везем щебень, песок, то повышение цены на перевозку этих грузов приведет к удорожанию этой программы и мы построим меньше дорог. Но это политический аргумент. Экономического обоснования этому нет», — заявил Жмак.
«Больше нигде нет такой классификации, как у нас. Модель североамериканской железной дороги, которую я брал за пример, потому что она похожа на нашу географически, не дифференцирует грузы. Там установлен тариф за тонну/километр», — добавил глава УЗ.
По словам Жмака, он хочет разработать тариф за тонну/километр с применением коэффициентов, основанных на объемах перевозок.
«Если вы перевозите больше грузов, то ваша скидка от общего тарифа будет также больше, — отметил Жмак, отказавшись назвать потенциальный размер скидки. — Я же говорю, работаем над формулой. Чтобы избежать каких-либо искажений, я не могу сейчас об этом говорить».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016