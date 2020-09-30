У Луценко рак, ему сделали операцию

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что болеет онкологическим заболеванием и перенес операцию.

«Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди — химиотерапия», — написал Луценко в соцсети Facebook в среду.

Луценко также добавил, что, несмотря на заболевание, планирует продолжать политическую деятельность.