В Украине новый антирекорд – более 4 тысяч больных COVID за сутки

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 4 027 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 2 110 человек; оба показателя стали максимальными с начала пандемии в Украине.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, 64 ранее заболевших за сутки умерли,

Днем ранее, 29 сентября, было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130. 26 сентября был зафиксирован прежний максимальный показатель заболевания COVID-19 за сутки - 3 833 случаев.

При этом прежний максимальный показатель выздоровления от COVID-19 за сутки с начала пандемии был установлен днем ранее, 29 сентября – 1 797 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 208 959 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 4 129 человек, выздоровели 92 360.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 112 470 человек, что на 1 853 больше, чем днем ранее (максимальный с начала пандемии показатель прироста был зафиксирован 20 сентября – 2 167 случаев).

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (549). Больше 200 заболевших также в Киеве (219), Донецкой (345), Днепропетровской (271), Львовской (265), Сумской (215) и Тернопольской (211) областях.

Больше всего выздоровевших от COVID-19 за сутки – в Тернопольской (389) и Львовской (237) областях. В Тернопольской, Ровенской, Черниговской и Киевской областях зафиксировано превышение количества выздоровевших над количеством новых заболевших и, соответственно, снижение количества активных случаев болезни.

Умерших от COVID-19 за сутки больше всего в Харьковской области (9) и Киеве (8).

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4 551.