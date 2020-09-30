Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Действующий президент США Дональд Трамп во вторник во время теледебатов с Джозефом Байденом фактически отказался гарантировать мирную передачу власти после предстоящих в ноябре выборов главы государства.
«Когда я слышу, как Джо говорит о переходе власти после выборов... Не было перехода с тех пор, как я выиграл. ...Если вы посмотрите на... Хиллари Клинтон, если вы посмотрите на всех этих людей, там не было перехода, потому что они преследовали меня, пытаясь совершить переворот. Они преследовали меня, шпионили за моим штабом. Они начали с того дня, как я выиграл, и даже до того, как я выиграл», — сказал Трамп.
После этого он в очередной раз раскритиковал метод голосования по почте, сославшись на невозможность точного и оперативного подсчета голосов. «Они отправляют миллионы бюллетеней по всей стране... Это будет мошенничество, подобного которому вы никогда не видели. Это здорово: 3 ноября вы смотрите и видите, кто выиграл выборы. ...Но знаете, что? Возможно, мы не узнаем имя победителя в течение месяцев», — сказал Трамп.
Ведущий спросил, рассчитывает ли президент на вмешательство Верховного суда страны в случае возникновения каких-либо споров относительно бюллетеней. «Да, думаю, я рассчитываю на них, чтобы они посмотрели на бюллетени. ...Надеюсь, они не понадобятся нам в плане самих выборов, но относительно бюллетеней — я так думаю, потому что происходящее невероятно», — ответил Трамп.
«Надеюсь, это будут честные выборы. ...Но если я буду видеть, что десятки тысяч бюллетеней подтасованы, я не смогу согласиться с этим», — добавил американский лидер позднее.
Ранее Трамп допускал, что исход предстоящих в ноябре выборов определит лишь Верховный суд США. Глава Белого дома неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах из-за пандемии. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования мертвых душ и лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.
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