Украина накопила в ПХГ рекордные 28 млрд куб. м газа

Украина входит в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в своих подземных хранилищах (ПХГ).
Так, по состоянию на 29 сентября запасы достигли 27,978 млрд куб. м, или 90,4% от общей проектной емкости хранилищ, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
Отметка запасов в 27 млрд куб. м была преодолена 17 сентября, 26 млрд куб. м — 5 сентября, 25 млрд куб. м — 26 августа, 24 млрд куб. м — 17 августа, 23 млрд куб. м — 8 августа, 22 млрд куб. м — 29 июля.
С окончания сезона отбора газа из хранилищ с 26 марта по 29 сентября 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 77,3%, или на 12,194 млрд куб. м.
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