До девяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине

По состоянию на полдень четверга в результате пожаров в природных экосистемах на территории Луганской области погибли 9 человек, заявил глава оперативной правительственной группы, первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

«К сожалению, на сегодня мы имеем 9 погибших: один в результате пожара, остальные — после проведения соответствующих экспертиз будет соответствующее решение по причинам гибели этих лиц», — сказал Яровой на брифинге для СМИ в Луганской области в четверг днем, передает Интефакс-Украина.

Ранее в Госслужбе Украины по ЧС сообщали, что по состоянию на 11.30 четверга в результате пожаров погибло 8 человек и госпитализированы 10 человек.