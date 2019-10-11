Доход донецкого «Шахтера» вырос за год более чем вдвое

Донецкий «Шахтер» опубликовал на своем официальном сайте финансовый отчет за сезон 2018/19. За год общий доход клуба вырос более чем в два раза и составил 3,761 млрд гривен с учетом НДС. В сезоне 2017/18 этот показатель составил 1,732 млрд гривен.
На продаже и аренде футболистов «Шахтер» заработал 1,478 млрд гривен. Доходы от УЕФА и ФИФА составили 1,603 млрд гривен.
Доходы донецкого клуба от коммерческой деятельности составили 680 млн гривен. Реклама и спонсоры принесли «Шахтеру» 586 млн гривен, продажа телевизионных прав — 26 млн гривен. На продаже билетов и абонементов команда заработала 39 млн гривен.
В прошлом сезоне «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины и в 13-й раз завоевал Кубок страны. В Лиге чемпионов команда заняла третье место в группе, а в 1/32 финала Лиги Европы уступила по сумме двух встреч франкфуртскому «Айнтрахту» (2:2, 1:4).
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