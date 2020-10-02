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На выходных в Украине будет теплая погода

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На выходных в Украине будет теплая погода

В выходные дни на территорию Украины переместится более теплая воздушная масса с юго-запада Европы, поэтому температурный фон ожидается довольно высоким для начала октября.

В субботу в северо-восточных, восточных и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°; днем 17-22°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 03 октября самая высокая температура днем была 27,2 в 1999г., самая низкая ночью −2,1 в 1916г.

В воскресенье в Украине без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в большинстве западных и северных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях 6-11°; днем 18-23°.

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В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

2 октября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 17-20°, в Днепре, в пределах Киева, 16°.

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