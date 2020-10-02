Украинские ПХГ могут уже в октябре быть заполнены газом на 100%

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает заполнение подземных хранилищ (ПХГ) Украины в течение октября до 100% их мощности.
«Наши украинские хранилища заполнены на 90%. Такого не было очень-очень давно. Я ожидаю, что до конца этого месяца это заполнение может достичь даже 100%», — сказал он в эфире «Украина 24» в четверг вечером.
По его словам, такой уровень заполнения ПХГ страны во многом обеспечили частные трейдеры.
Глава «Нафтогаза» считает, что имеющееся предложение газа на украинском рынке окажет влияние на его цену для потребителей страны этой зимой в сторону уменьшения.
Как сообщалось, Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в своих ПХГ. По состоянию на 30 сентября запасы достигли 28,054 млрд куб. м, или 90,6% общей проектной емкости хранилищ, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
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