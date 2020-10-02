Тихановская на следующей неделе встретится с Меркель в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 6 октября в Берлине встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом заявила в пятницу в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 (16:00 по Киеву) проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Беларуси, которая складывается после президентских выборов», — сказала она. «После встречи, насколько мне известно, пресс-конференции не будет», — отметила Деммер.

Отвечая на вопрос, в каком статусе она приедет в Берлин, представитель правительства сказала: «Она — кандидат в президенты».

Также переговоры с Тихановской проведет глава МИД ФРГ Хайко Маас, они пройдут в среду, 7 октября.