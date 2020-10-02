Тихановская на следующей неделе встретится с Меркель в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 6 октября в Берлине встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом заявила в пятницу в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
«Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 (16:00 по Киеву) проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Беларуси, которая складывается после президентских выборов», — сказала она. «После встречи, насколько мне известно, пресс-конференции не будет», — отметила Деммер.
Отвечая на вопрос, в каком статусе она приедет в Берлин, представитель правительства сказала: «Она — кандидат в президенты».
Также переговоры с Тихановской проведет глава МИД ФРГ Хайко Маас, они пройдут в среду, 7 октября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016