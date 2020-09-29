Тихановская после Макрона планирует встретиться с Меркель

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель на следующей неделе. Об этом она сообщила во вторник в интервью радиостанции Radio France Internationale.
«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель», — сказала Тихановская. Она сообщила, что «также планирует ряд других встреч в Европе, часть из которых будет проходить онлайн, а часть — лично».
«Но все они очень важны для мирного урегулирования нашего вопроса», — заявила представитель белорусской оппозиции.
Напомним, что сегодня Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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